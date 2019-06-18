У Зеленского требуют от Рады передать все документы о численности коалиции

18 июня, 2019, 12:51

Администрация президента Зеленского требует от Верховной Рады предоставить все доказательные документы по делу конституционности указа о роспуске парламента

Об этом заявил представитель президента в Раде Руслан Стефанчук, сообщает РБК-Украина .

Стефанчук попросил Верховную Раду ускорить передачу этих документов, говорится в сообщении.

"Хотел бы обратить внимание народных депутатов, что сейчас проводится слушание КСУ по поводу признания неконституционным указа президента о роспуске парламента. Мы внесли прошение на имя Верховной Рады о предоставлении ряда документов: копий, стенограмм, перечень фракций, копий заседаний секретариатов и т.д . Мы хотели получить всю необходимую доказательную базу, которая нужна для рассмотрения вопроса по существу. Очень просим ускорить предоставление этих документов", - заявил Стефанчук.

Представитель президента подчеркнул, что на обращение Администрации президента в Верховной Раде ответили "отпиской" о том, что обращение зарегистрировано и требует продолжения указанного срока для обработки.

Отмечается, что глава Рады, в свою очередь, ответил, что не имеет полномочий определять численный состав коалиции. Однако аппарат парламента предоставит Администрации президента копии документов о численности фракций и заявления депутатов о выходе из коалиции, которые уже были переданы в Конституционный суд, говорится в сообщении.