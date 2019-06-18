У Порошенко "за" кандидатуру Пристайко на должность министра иностранных дел

18 июня, 2019, 15:51

Партия "Европейская cолидарнисть" поддерживает инициативу назначения Вадима Пристайко на должность министра иностранных дел

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

"Вадим Пристайко - опытный дипломат, имеющий многолетний опыт во внешней политике. С 2014-го года он исполнял обязанности заместителя министра иностранных дел, а в 2017 году президент Петр Порошенко назначил его на должность главы Миссии Украины при НАТО. Это означает, что во внешней политике будет работать принцип преемственности ", - говорится в сообщении.

У Порошенко надеются, что опыт Вадима Пристайко поможет в становлении европейских и евроатлантических устремлений Украины.