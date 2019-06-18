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Espreso.tvМирТрамп требует от журналистов раскрыть источники сообщений о кибератаках США

Трамп требует от журналистов раскрыть источники сообщений о кибератаках США

Президент Дональд Трамп требует от газеты The New York Times раскрыть источник из материала об активизации кибератак США на российские электросети

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Twitter.

"Они должны немедленно раскрыть свои источники, которые, если вообще существуют, в чем сомневаюсь, являются ошибочными. Times нужно привлечь к ответственности", - написал он.

Президент США назвал ложью изложенную в материале информацию.

"Обвинять прессу в измене опасно", - ответили в издании.

Отметим, в статье The New York Times говорилось, что США активизировали попытки проникнуть в российские электросети. Журналисты издания утверждают, что Соединенные Штаты как минимум с 2012 года занимаются разведкой в системе управления энергосистемой России.

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