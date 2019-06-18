Трамп требует от журналистов раскрыть источники сообщений о кибератаках США
Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Twitter.
"Они должны немедленно раскрыть свои источники, которые, если вообще существуют, в чем сомневаюсь, являются ошибочными. Times нужно привлечь к ответственности", - написал он.
Президент США назвал ложью изложенную в материале информацию.
"Обвинять прессу в измене опасно", - ответили в издании.
The story in the @nytimes about the US escalating attacks on Russia's power grid is Fake News, and the Failing New York Times knows it. They should immediately release their sources which, if they exist at all, which I doubt, are phony. Times must be held fully accountable!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 июня 2019 г.
Отметим, в статье The New York Times говорилось, что США активизировали попытки проникнуть в российские электросети. Журналисты издания утверждают, что Соединенные Штаты как минимум с 2012 года занимаются разведкой в системе управления энергосистемой России.
- Напомним, в апреле глава Белого дома Дональд Трамп который раз обвинил американское издание The New York Times в искажении материалов о нем, назвав газету "врагом народа" и заявив, что она должна просить у него прощения на коленях.
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