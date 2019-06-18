Трамп назначит нового и. о. главы Пентагона
18 июня, 2019, 22:12
Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан отказался выдвигать свою кандидатуру на должность министра обороны США
Об этом сообщает президент США Дональд Трамп в Twitter.
"Исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан, который выполнил прекрасную работу, решил не продолжать процесс утверждения на должность, чтобы больше времени посвящать семье. Я назначу министра армии Эспера новым в. О. Министра обороны", - написал он.
.... I thank Pat for his outstanding service and will be naming Secretary of the Army, Mark Esper, to be the new Acting Secretary of Defense. I know Mark, and have no doubt he will do a fantastic job!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 июня 2019
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