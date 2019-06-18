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Espreso.tvМирТрамп назначит нового и. о. главы Пентагона

Трамп назначит нового и. о. главы Пентагона

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан отказался выдвигать свою кандидатуру на должность министра обороны США

Об этом сообщает президент США Дональд Трамп в Twitter.

"Исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан, который выполнил прекрасную работу, решил не продолжать процесс утверждения на должность, чтобы больше времени посвящать семье. Я назначу министра армии Эспера новым в. О. Министра обороны", - написал он.

 

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