Трамп назначит нового и. о. главы Пентагона

18 июня, 2019, 22:12

Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан отказался выдвигать свою кандидатуру на должность министра обороны США

Об этом сообщает президент США Дональд Трамп в Twitter.

"Исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан, который выполнил прекрасную работу, решил не продолжать процесс утверждения на должность, чтобы больше времени посвящать семье. Я назначу министра армии Эспера новым в. О. Министра обороны", - написал он.