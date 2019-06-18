Синоптик рассказала, когда ждать ослабления жары и где пройдут дожди

18 июня, 2019, 12:44

В течение текущей недели в Украине сохранится жаркая погода, а с 24 июня, по предварительным прогнозам, жара начнет отступать

Об этом сообщила в Facebook синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"По предварительным прогнозам, ослабление жары в Украине ожидается 24-25 июня. Постепенно: сначала Запад затем Север, Центр и уж с 26-27 июня станет легче и на Юге и Востоке", - написала метеоролог.

19 июня в Украине в течение дня ожидается +28 ... + 33 ° C градусов, в западных областях +26 ... + 29 ° C. В Западной Украине, восточных областях и на Полтавщине возможны кратковременные дожди с грозами, незначительная вероятность дождя есть в Одесской области. На остальной территории страны - без осадков.

В Киеве 19 июня будет сухо и жарко, около + 30 ° C.