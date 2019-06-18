Собственник "Софт Оил": "Налоговая милиция Днепропетровской области похитила директора компании"

18 июня, 2019, 13:11

27 мая директор компании "Софт Оил" Кирилл Суворов пропал и до сегодняшнего дня просто недоступен

Об этом заявил собственник кампании "Софт Оил" Дмитрий Олейник в интервью "Обозревателю".



Телефон предпринимателя выключен, дома он не появляется, а родные утверждают, что его забрали на допрос в налоговую милицию Днепропетровской области и до сих пор держат там.



"Уже три недели ни я, ни его адвокат не можем с ним связаться", - отметил Олейник.



Действия налоговой милиции Днепропетровской области Дмитрий Олейник называет откровенным бандитизмом и беспределом.



Напомним, что в начале мая украинская компания ТОВ "Софт Оил" подписала контракт на поставки масла базового в Украину. Уже в 20-х числах мая в Николаев пришли два танкера с товаром. С разрешения и под контролем таможни в Николаеве масло было слито, также были отобраны образцы для лабораторных анализов. Уже 28 мая лаборатория выдала заключение, что декларант правильно определил код товара. Это полностью подтверждало таможенные декларации на импорт. Была оплачена первая часть сборов в бюджет в размере 8 млн. грн. Однако за день до этого директор компании просто исчез, а груз оказался заблокирован по ходатайству Налоговой милиции Днепропетровской области.



"Кирилл Суворов продолжает сидеть под замком у налоговых милиционеров третью неделю. Адвокат обращался к следователю и к прокурору, с требованием предоставить доступ к клиенту для оказания правовой помощи. Эти законные требования просто проигнорировали", - подчеркнул Олейник.



По мнению бизнесмена, это дело - вопиющий пример беспредела и беззакония, творимого определенными представителями налоговой милиции в угоду собственным интересам и в ущерб госбюджету страны.



"Мы уже заплатили за растаможку около 8 млн. гривен, и должны были оплатить в бюджет еще 34 млн. гривен, однако из-за беспредела налоговой милиции эти платежи заблокированы. Подмяв под себя прокуратуру Днепропетровской области, Сергей Пеньков(первый заместитель руководителя ДФС в Днепропетровской области – Ред.) возомнил себя местным царьком. Он решает, кому из бизнесменов дышать, а кому умереть", - отметил владелец компании "Софт Оил".

Основной причиной давления на свою компанию, похищения директора, и блокирования груза на таможне, Дмитрий Олейник называет вымогательство фискальных органов Днепропетровской области.



"На нас выходили посредники, как мы понимаем, от Пенькова и предлагали "помощь" в решении проблемы за весьма существенную благодарность. Но я отверг такой формат решения проблемы и жестко потребовал вернуть Кирилла и оставить компанию в покое", - заявил бизнесмен.



По мнению бизнесмена, события последних дней и недель свидетельствуют, что только отстранение руководства налоговой милиции, и ликвидация этой службы не только де-юре, но и де-факто, может положить конец откровенному и бесстыдному беззаконию, а попросту говоря бандитизму.