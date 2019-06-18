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Espreso.tvОбществоСобаки научились делать "печальные глаза", чтобы манипулировать людьми, - исследование

Собаки научились делать "печальные глаза", чтобы манипулировать людьми, - исследование

В процессе эволюции собаки научились "делать грустные глаза, от которых млеет сердце", чтобы манипулировать людьми.

Об этом пишет Telegraph .

К такому выводу пришли ученые из Университета Портсмута. В научной работе утверждается, что столь любимые владельцами движения бровями - это скорее стратегия выживания, чем выражение дружбы.

Авторы утверждают, что подсказки в сравнении с волками, с которых собаки начали эволюционировать после того, как их впервые одомашнил человек каменного века.

Анатомический анализ показывает, что в то время как современные собаки развили маленькие мышцы вокруг глаз, что позволяет им поднимать свои внутренние брови, у волков такого практически нет.

Такое отклонение привело исследователей к мысли, что люди, естественно, предпочитают собак, которые способны смотреть на них большими глазами "щенка".

Результаты дополняют предыдущие исследования, которые предполагают, что большие глаза вызывают у людей заботу, потому что они напоминают им детей.

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