//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСмартфоны угрожают появлением шипов на черепе, - ученые

Смартфоны угрожают появлением шипов на черепе, - ученые

На черепе человека, злоупотребляющего "общением" с гаджетами, появится новая анатомическая структура - костный шип на затылочном выступе

Об этом сообщает MedikForum.

"В среднем длина наружного затылочного выступа у современного человека составляет уже 2,6 см, что существенно больше, чем, например, в 1996 году. Подобное изменение формы черепа - результат "ручной технологической революции". Со временем, если человечество не выпустит смартфоны с рук, он закрепится как постоянный признак человеческого вида", - заявили исследователи.

Ученые подчеркнули, что это происходит вследствие изменения образа жизни современных людей. Все больше людей проводят свободное и рабочее время, склонив голову на экран смартфона или другого гаджета.Таке положение головы становится дополнительной нагрузкой для мышц, соединяющих шею с затылком. Из-за постоянного напряжения мышц на черепе начинают формироваться новые вырасти, расширяющие площадь крепления мышц, обеспечивая им большую плотность и силу.

 

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 июня, 2019 вторник

больше новостей

18 июня, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать