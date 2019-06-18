Смартфоны угрожают появлением шипов на черепе, - ученые

18 июня, 2019, 16:14

На черепе человека, злоупотребляющего "общением" с гаджетами, появится новая анатомическая структура - костный шип на затылочном выступе

Об этом сообщает MedikForum.

"В среднем длина наружного затылочного выступа у современного человека составляет уже 2,6 см, что существенно больше, чем, например, в 1996 году. Подобное изменение формы черепа - результат "ручной технологической революции". Со временем, если человечество не выпустит смартфоны с рук, он закрепится как постоянный признак человеческого вида", - заявили исследователи.

Ученые подчеркнули, что это происходит вследствие изменения образа жизни современных людей. Все больше людей проводят свободное и рабочее время, склонив голову на экран смартфона или другого гаджета.Таке положение головы становится дополнительной нагрузкой для мышц, соединяющих шею с затылком. Из-за постоянного напряжения мышц на черепе начинают формироваться новые вырасти, расширяющие площадь крепления мышц, обеспечивая им большую плотность и силу.