Следствие авиакатастроф: Boeing за первый день салона в Ле-Бурже не продал ни одного самолета
Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на консалтинговую компанию IBA.
Руководство компании готовилось к тому, что количество заказов может снизиться на фоне двух авиакатастроф с Boeing 737 MAX, которые произошли за последние полгода. Но результат оказался хуже ожиданий.
Гендиректор Boeing Деннис Мюлленбург признался CNBC, что для его компании авиасалон будет посвящен не оформлению заказов, а возможности убедить потенциальных клиентов и поставщиков в том, что Boeing повышает качество и показатели, несмотря на падение лайнеров, а также работает над тем, чтобы добиться разрешения на полеты 737 MAX.
"Мы вернем его в небо, когда он будет безопасным, это самое главное", - сказал Мюлленбург о Boeing 737 MAX.
В то же время основной конкурент Boeing - европейский концерн Airbus только за первые сутки Ле-Бурже подписал 123 контракта на поставку самолетов.
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