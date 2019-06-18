Следователи объявят имена четырех причастных к катастрофе МН17 из руководства российской армии, - МИД

18 июня, 2019, 14:37

Совместная следственная группа (ССГ) обнародует имена первых четырех подозреваемых в катастрофе "Боинга" Малайзийских авиалиний, которые принадлежат к руководству армии Российской Федерации

Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью "Интерфакс-Украина".

Она отметила, что подозрения первым четырем подозреваемым в катастрофе рейса МН17, что произошла в небе над Донбассом в 2014 году, будет выдвинуто после того, как их имена обнародует ССГ.

"Имена будут объявлены. Будут предъявлены подозрения. После этого должен заработать сам уголовный суд Схипхол (Схипхол, Нидерланды), который будет рассматривать это дело. Но пока суд не установит вину таких-то, нельзя сказать, что они виновны.. . Это только верхушка. Конечно, потом количество людей, которые причастны к этому, будет намного больше, чем эти четыре человека, которые будут объявлены", - рассказала Зеркаль.

На вопрос, идет ли речь о руководстве российской армии, она ответила утвердительно, пояснив, что осуществить передачу такого вооружения, как зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого был сбит самолет, "без разрешения руководства нельзя".

По словам заместителя министра, "уже есть вся информация о том, как заезжал "Бук", но нет информации о том, кто стрелял, кто несет ответственность".

После этого ожидается презентация международной группы исследователей Bellingkat, которые собирают и анализируют информацию из открытых источников. "Будет еще интересная презентация Bellingkat. Они всегда идут дальше, чем официальная группа расследования", - добавила Зеркаль.

Она рассказала, что представители Нидерландов и Австралии совместно продвигаются "в рамках своей претензии к россиянам за сбивание "Боинга" как к государству".

"Они провели с ними уже один раунд консультаций, и теперь они движутся во второй раунд консультаций - привлечь Россию к ответственности как государство", - рассказала заместитель главы МИД Украины.

Она подчеркнула, что пока это международно-правовая ответственность. "Это все сложные процессы, и они к ним относятся очень осторожно, взвешенно и, в отличие от нас, понимают, что в международном праве международно-правовой ответственностью спешить нельзя", - резюмировала Зеркаль.