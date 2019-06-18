С зоопарка Бердянска в ЮАР отправят 5 львят для восстановления популяции
Об этом сообщает Укринформ .
"Сегодня от нас в Южную Африку едут 5 детей: четыре девочки и один мальчик. Это уже сформированный прайд из двух семей. Они будут жить в Южной Африке. Надеемся, что столичные чиновники сделают им документы быстро", - рассказал директор Бердянского зоопарка "Сафари-парк" Игорь Кальченко.
Сначала львы отправятся в Самбор, где пробудут 3-4 месяца (в зависимости от того, как быстро сделают специальные документы). Затем хищники отправятся в Йоханнесбург (ЮАР), а дальше на маленьких самолетах к месту жительства.
Отмечается, что животные (Хич, Белла, Красавица, Буба и Руда) родились 1,5 года назад.
В прошлом году волонтеры отправили в Южную Африку четырех львов. Таким образом они помогают восстановить популяцию хищников, потому что из-за браконьеров и различных эпидемий львы оказались на грани вымирания.
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