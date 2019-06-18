//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоС зоопарка Бердянска в ЮАР отправят 5 львят для восстановления популяции

С зоопарка Бердянска в ЮАР отправят 5 львят для восстановления популяции

Международные волонтеры отправили "домой" в Южную Африку пять львов из бердянского зоопарка для восстановления популяции хищников

Об этом сообщает Укринформ .

"Сегодня от нас в Южную Африку едут 5 детей: четыре девочки и один мальчик. Это уже сформированный прайд из двух семей. Они будут жить в Южной Африке. Надеемся, что столичные чиновники сделают им документы быстро", - рассказал директор Бердянского зоопарка "Сафари-парк" Игорь Кальченко.

Сначала львы отправятся в Самбор, где пробудут 3-4 месяца (в зависимости от того, как быстро сделают специальные документы). Затем хищники отправятся в Йоханнесбург (ЮАР), а дальше на маленьких самолетах к месту жительства.

Отмечается, что животные (Хич, Белла, Красавица, Буба и Руда) родились 1,5 года назад.

В прошлом году волонтеры отправили в Южную Африку четырех львов. Таким образом они помогают восстановить популяцию хищников, потому что из-за браконьеров и различных эпидемий львы оказались на грани вымирания.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 июня, 2019 вторник

больше новостей

18 июня, 2019 вторник

17 июня, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать