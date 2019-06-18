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Espreso.tvОбществоС 2015 года повреждены 1,3 тыс. машин полиции, 700 машин до сих пор ждут ремонта

С 2015 года повреждены 1,3 тыс. машин полиции, 700 машин до сих пор ждут ремонта

В 2015 году было разбито 40% всего автопарка полиции, очереди на ремонт ждут около 700 полицейских машин

Об этом заявил начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков, сообщает Zik.

В 2015 году из-за малого опыта вождения служебным автомобилем было разбито 40% всего автопарка полиции, отметил Жуков.

"Когда полицейский включает проблесковый маячок и сирену, то он уверен, что, согласно правилам дорожного движения, его все должны пропускать. Но водители не всегда соблюдают следующие правила, а потому, соответственно, на перекрестках часто происходят аварии", - подчеркнул он.

С 2015 года около 700 полицейских машин ждут очереди на ремонт, говорится в сообщении.

По словам Жукова, служебные машины ремонтируют за свой счет только в том случае, когда авария произошла по вине полицейских.

"Все машины полиции застрахованы, а за свой счет ремонтируют только те экипажи, по вине которых произошла авария. Впрочем, автомобиль может рассчитывать на выплату страховой компании в течение полугода и более, но нам нужно работать. Поэтому сейчас ремонт авто происходит за деньги Департамента патрульной полиции через тендерные процедуры", - подчеркнул Жуков.

Отмечается, что за годы работы Нацполиции было повреждения 1,3 тыс. служебных машин.

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