Российские боевики на Донбассе били из минометов и гранатометов
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции подразделений ООС с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет.
В штабе напомнили, что 17 июня вооруженные формирования Российской Федерации 34 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Из них девять раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Читайте также
-
18 июня, 2019 Виталий Портников: Не все войны заканчиваются
-
-
13 июня, 2019 Воля народа
-
-
Читайте также
-
-
13 июня, 2019 Воля народа
-