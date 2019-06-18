Российские боевики на Донбассе били из минометов и гранатометов

18 июня, 2019, 20:05

С начала суток российские боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции подразделений ООС с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет.

В штабе напомнили, что 17 июня вооруженные формирования Российской Федерации 34 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Из них девять раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.