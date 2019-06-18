РФ разместила у границы с Украиной 82 тыс. военных

18 июня, 2019, 16:53

Вдоль границы с Украиной Россия удерживает около 82 тыс. военнослужащих

Об этом на брифинге сообщил начальник Управления верификации Генерального штаба ВСУ Андрей Гудзь, передает сайт Минобороны.

По его словам, сейчас вдоль государственной границы Украины в Ростовской области находится более 25 батальонных тактических групп, там же проводится активное формирование 150-й мотострелковой дивизии.

Гудзь также отметил, что для руководства военными группировками, которые развернуты на территории Украины, работает оперативно-тактический штаб в Новочеркасске Ростовской области, который входит в состав Южного военного округа. "Указанные военные организмы находятся вне контроля ОБСЕ и других организаций безопасности", - подчеркнул он.

По словам Гудзя, общее количество личного состава, который РФ удерживает вдоль границы с Украиной и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и Крыма, составляет около 82 тыс. военнослужащих.

"Это активные войска, которые внезапно увеличивают свою численность во время непредвиденной военной деятельности", - добавил начальник Управления верификации Генерального штаба ВСУ. По данным Генштаба, по сравнению с 2014 годом Россия вдвое увеличила военное присутствие на крымском полуострове.