РФ разместила у границы с Украиной 82 тыс. военных
Об этом на брифинге сообщил начальник Управления верификации Генерального штаба ВСУ Андрей Гудзь, передает сайт Минобороны.
По его словам, сейчас вдоль государственной границы Украины в Ростовской области находится более 25 батальонных тактических групп, там же проводится активное формирование 150-й мотострелковой дивизии.
Гудзь также отметил, что для руководства военными группировками, которые развернуты на территории Украины, работает оперативно-тактический штаб в Новочеркасске Ростовской области, который входит в состав Южного военного округа. "Указанные военные организмы находятся вне контроля ОБСЕ и других организаций безопасности", - подчеркнул он.
По словам Гудзя, общее количество личного состава, который РФ удерживает вдоль границы с Украиной и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и Крыма, составляет около 82 тыс. военнослужащих.
"Это активные войска, которые внезапно увеличивают свою численность во время непредвиденной военной деятельности", - добавил начальник Управления верификации Генерального штаба ВСУ. По данным Генштаба, по сравнению с 2014 годом Россия вдвое увеличила военное присутствие на крымском полуострове.
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