РФ о возможной встрече с Зеленским: "Путин начнет общение с правильных слов"
Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на росЗМИ.
"Действительно мы видели эти слова президента Украины, которые он произнес в одном из интервью. У меня нет сомнений, что президент Путин всегда начинает общение с правильных фраз. В случае, если такое общение когда-нибудь произойдет, я не сомневаюсь, что он тоже начнет общение с правильных фраз", - рассказал Песков.
Он также отметил, что ситуацию о принадлежности Донбасса нужно обсуждать с жителями этого региона.
"А по Крыму уже и особо говорить нечего", - добавил пресс-секретарь Путина.
Напомним, Зеленский рассказал , что скажет Путину во время встречи: "Крым и Донбасс - это Украина".
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