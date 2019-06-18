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Espreso.tvОбществоРФ о возможной встрече с Зеленским: "Путин начнет общение с правильных слов"

РФ о возможной встрече с Зеленским: "Путин начнет общение с правильных слов"

В Кремле отреагировали на первые слова президента Украины Владимира Зеленского о первых словах во время первой встречи с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным

Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на росЗМИ.

"Действительно мы видели эти слова президента Украины, которые он произнес в одном из интервью. У меня нет сомнений, что президент Путин всегда начинает общение с правильных фраз. В случае, если такое общение когда-нибудь произойдет, я не сомневаюсь, что он тоже начнет общение с правильных фраз", - рассказал Песков.

Он также отметил, что ситуацию о принадлежности Донбасса нужно обсуждать с жителями этого региона.

"А по Крыму уже и особо говорить нечего", - добавил пресс-секретарь Путина.

Напомним, Зеленский рассказал , что скажет Путину во время встречи: "Крым и Донбасс - это Украина".

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