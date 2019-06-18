Renault представил новое поколение известного электромобиля Zoe

18 июня, 2019, 17:22

В авто более мощный двигатель: силовая установка нового Renault Zoe имеет мощность 134 л. с.

Об этом сообщается на сайте Renault.

В целом внешний вид электромобиля не претерпел изменений, за исключением нескольких незначительных косметических мелочей: изменен капот, широкий передний бампер с хромированными вставками в решетке радиатора, противотуманные фары со светодиодной подсветкой рядом с большим логотипом обновленные светодиодные фары.

Однако, основные изменения сосредоточились внутри авто. Третье поколения Zoe ZE 50 имеет батарею на 52 кВт год. Этого достаточно, чтобы проезжать на одной зарядке до 390 км - это на 20% больше, чем у предшественника.

Существенная перемена в Zoe ZE 50 - новый двигатель. Силовая установка нового Renault Zoe имеет мощность 134 л. с, что позволяет электромобилю разгоняться до 100 км / ч за 7,7 с (на 2,2 с быстрее версию, оснащенную двигателем мощностью 107 л. с.) и двигаться со скоростью до 140 км / ч.

Электромобиль имеет девятидюймовый дисплей бортовой информационно-развлекательной системы, 10-дюймовый экран водителя, а также новый режим B mode, который улучшает рекуперативное торможение, позволяя задействовать одну педаль. Теперь автомобиль замедляется "значительно быстрее, чем раньше, как только водитель отпускает педаль ускорения".