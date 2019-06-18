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Espreso.tvОбщество"Наша грудь - наше оружие": создатели фильма "Мистер Никто" снимут фильм об украинском движении FEMEN

"Наша грудь - наше оружие": создатели фильма "Мистер Никто" снимут фильм об украинском движении FEMEN

Французская компания Pan-Européenne и украинский продюсер Денис Иванов будут сотрудничать над проектом художественного фильма "Наша грудь - наше оружие: История движения Femen" производства Украины, Франции и Германии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В рамках Каннского кинорынка компаниями Pan-Européenne и "Артхаус Трафик" заключен договор о сотрудничестве над проектом художественного фильма "Наша грудь - наше оружие История движения Femen" производства Украины, Франции и Германии.

Кинокомпания Pan-Européenne - ведущий французский продюсер и дистрибьютор кино. Среди их хитов - ленты "Мистер Никто" Жако Ван Дормаля с Джаредом Лето в главной роли и "Одиссея" Жерома Саля, биография Жак-Ива Кусто.

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Фото: "Артхаус Трафик"

Украинский продюсер ленты - Денис Иванов, директор кинокомпании "Артхаус Трафик", основатель Одесского кинофестиваля и фестиваля для детей и подростков "Чилдрен Кинофест". Среди продюсерских проектов Иванова - пять полнометражных фильмов и более 40 короткометражных работ. Лента "Донбасс" Сергея Лозницы открывала программу "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля и была отмечена премией за лучшую режиссуру, а также представляла Украину на "Оскаре". "Племя" Мирослава Слабошпицкого получило более 50 наград на международных кинофестивалях, среди которых Гран-при "Недели критики" Каннского кинофестиваля и премия за лучший дебют по версии Европейской киноакадемии.

Автором идеи и режиссером проекта выступает Дарья Жук. Ее полнометражный дебют - драма "Хрусталь" совместного производства Беларуси, США и Германии. Фильм был впервые показан на международном кинофестивале в Карловых Варах, где открывал секцию East of the West. В общем фильм участвовал в программах более 50 международных фестивалей и получил ряд наград, среди которых Гран-при Одесского кинофестиваля, Гран-при Тбилисского международного кинофестиваля и премия молодежного жюри за лучшую режиссуру на международном кинофестивале в городе Корк, Ирландия. "Хрусталь" стал первым за 22 года фильмом, выдвинутым Беларусью на соискание премии "Оскар" за лучший иноязычный фильм. Короткометражные работы Жук и "Хрусталь" являются экранным воплощением сильных женских характеров, и проект о Femen является естественным продолжением этой творческой траектории.

Сценарий ленты разрабатывает драматург, сценаристка, режиссер, художница и активистка Наталья Блок. Наталья - лауреат многочисленных фестивалей, среди которых четыре награды всеукраинского драматургического фестиваля "Неделя актуальной пьесы". В своих произведениях она поднимает проблемы гендерного неравенства, ее дебютом в кино стала документальная лента "66%" о женщинах-переселенках, последняя картина - "Эти волны не остановить" о феминизме в Украине.

Участницы движения Femen выступают консультантками проекта.

Съемки стартуют в 2020 году.

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