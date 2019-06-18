"Крым и Донбасс - это Украина": Зеленский рассказал, что скажет Путину во время встречи

18 июня, 2019, 09:30

Об этом сообщает Европейская правда.

"Начнем с того, что Донбасс и Крым - это Украина", - заявил Зеленский.

Президент надеется, что Крым скоро будет возвращен Украине.

"Я очень люблю Крым. Я был там много раз. Это уникальное место в Украине со своей природой и историей. Для меня Крым всегда был и остается частью Украины", - сказал он.

Также Зеленский заявил, что рассчитывает на поддержку канцлера Германии Ангелы Меркель, которая является "сильной личностью".