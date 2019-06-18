Qatar Airways снова вернулась на первое место в рейтинге лучших авиакомпаний мира. Инфографика
Об этом свидетельствуют данные опроса британской маркетинговой компании Skytrax.
Отметим, в 2018 году катарский авиаперевозчик занимал вторую позицию. В этом году Qatar Airways поменялась местами с прошлогодним лидером Singapore Airlines.
За всю историю подсчетов катарская авиакомпания занимает первое место уже в пятый раз.
На третьей позиции в 2019 году осталась ANA All Nippon Airways. На четвертое место поднялась Cathay Pacific Airways. При этом Emirates опустилась на пятое место с четвертого, а тайванская EVA Air - на шестое с пятого.
Hainan Airlines поднялась на седьмую строчку с восьмой, Qantas Airways - с восьмой на одиннадцатую. Deutsche Lufthansa потеряла сразу две позиции и оказалась на девятой строчке. Топ-10 замыкает Thai Airways, место которой в рейтинге не изменилось.
В десятку лидеров в 2019 года не попала Garuda Indonesia, которая годом ранее находилась на девятой строчке, а сейчас переместилась на 12-ю.
Лучшим авиационным альянсом третий год признается Star Alliance.
"Аэрофлот" (MOEX: AFLT) в общемировом рейтинге поднялся на 22-ю строчку с 23-й в прошлом году, S7 - на 96-ю с 98-й строчки.
На первой строчке рейтинга низкобюджетных авиакомпаний мира шестой год остается малазийская AirAsia. Между тем в Европе лидерство перешло к EasyJet, которая сместила на вторую позицию прошлогоднего победителя Norwegian.
Региональные лидеры остались без изменений: лучшей авиакомпанией в Европе была названа Lufthansa, в Северной Америке - Air Canada, в Азии - Singapore Airlines.
В Восточной Европе рейтинг седьмой год подряд возглавляет "Аэрофлот". Вторую строчку по-прежнему занимает LOT Polish, а третью - S7. На шестой позиции в данной номинации находится "Победа", замыкает десятку авиакомпания "Россия".
В опросе Skytrax, который проводился с сентября 2018 года по май 2019 года, приняли участие 21,65 млн пассажиров с более чем 100 государств. Всего в опросе упоминались более 300 авиакомпаний, хотя в окончательный рейтинг включаются только 100 лучших авиаперевозчиков.
- Напомним, авиакомпания Qatar Airways, с 28 августа 2017 года начала осуществлять прямые рейсы из Киева в Катар.
- А с середины декабря 2017 года с Киева в столицу Катара, города Дохи, два раза в день летают ежедневные авиарейсы .
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