Qatar Airways снова вернулась на первое место в рейтинге лучших авиакомпаний мира. Инфографика

18 июня, 2019, 17:05

Мировой рейтинг авиакомпаний World Airline Awards в 2019 году возглавила авиакомпания из Катара

Об этом свидетельствуют данные опроса британской маркетинговой компании Skytrax.

Отметим, в 2018 году катарский авиаперевозчик занимал вторую позицию. В этом году Qatar Airways поменялась местами с прошлогодним лидером Singapore Airlines.

За всю историю подсчетов катарская авиакомпания занимает первое место уже в пятый раз.

На третьей позиции в 2019 году осталась ANA All Nippon Airways. На четвертое место поднялась Cathay Pacific Airways. При этом Emirates опустилась на пятое место с четвертого, а тайванская EVA Air - на шестое с пятого.

Hainan Airlines поднялась на седьмую строчку с восьмой, Qantas Airways - с восьмой на одиннадцатую. Deutsche Lufthansa потеряла сразу две позиции и оказалась на девятой строчке. Топ-10 замыкает Thai Airways, место которой в рейтинге не изменилось.

В десятку лидеров в 2019 года не попала Garuda Indonesia, которая годом ранее находилась на девятой строчке, а сейчас переместилась на 12-ю.

Лучшим авиационным альянсом третий год признается Star Alliance.

"Аэрофлот" (MOEX: AFLT) в общемировом рейтинге поднялся на 22-ю строчку с 23-й в прошлом году, S7 - на 96-ю с 98-й строчки.

На первой строчке рейтинга низкобюджетных авиакомпаний мира шестой год остается малазийская AirAsia. Между тем в Европе лидерство перешло к EasyJet, которая сместила на вторую позицию прошлогоднего победителя Norwegian.

Региональные лидеры остались без изменений: лучшей авиакомпанией в Европе была названа Lufthansa, в Северной Америке - Air Canada, в Азии - Singapore Airlines.

В Восточной Европе рейтинг седьмой год подряд возглавляет "Аэрофлот". Вторую строчку по-прежнему занимает LOT Polish, а третью - S7. На шестой позиции в данной номинации находится "Победа", замыкает десятку авиакомпания "Россия".

В опросе Skytrax, который проводился с сентября 2018 года по май 2019 года, приняли участие 21,65 млн пассажиров с более чем 100 государств. Всего в опросе упоминались более 300 авиакомпаний, хотя в окончательный рейтинг включаются только 100 лучших авиаперевозчиков.