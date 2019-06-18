//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПосол Украины назвал "предательством" заявления немецких депутатов о нецелесообразности санкций против РФ

Посол Украины назвал "предательством" заявления немецких депутатов о нецелесообразности санкций против РФ

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Штефан Вайль и Мануэла Швезиг совершили "предательство в отношении украинского народа", которые выступили против санкций в отношении РФ

Об этом он рассказал газете Neue Osnabruck Zeitung.

Отмечается, что Мельник обвинил Вейля в "измене украинскому народу" из-за заявления, что санкции ЕС против РФ не достигли своих целей и, якобы, они вредят обеим сторонам.

Также дипломат раскритиковал позицию Швезига - премьер-министра федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания.

По словам Мельника, она вместе с Вайлем "разрушают доверие к Германии как к посреднику" и поощряют российскую агрессию в отношении Украины.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 июня, 2019 вторник

больше новостей

18 июня, 2019 вторник

17 июня, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать