Посол Украины назвал "предательством" заявления немецких депутатов о нецелесообразности санкций против РФ

18 июня, 2019, 11:45

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Штефан Вайль и Мануэла Швезиг совершили "предательство в отношении украинского народа", которые выступили против санкций в отношении РФ

Об этом он рассказал газете Neue Osnabruck Zeitung.

Отмечается, что Мельник обвинил Вейля в "измене украинскому народу" из-за заявления, что санкции ЕС против РФ не достигли своих целей и, якобы, они вредят обеим сторонам.

Также дипломат раскритиковал позицию Швезига - премьер-министра федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания.

По словам Мельника, она вместе с Вайлем "разрушают доверие к Германии как к посреднику" и поощряют российскую агрессию в отношении Украины.