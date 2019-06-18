Почти 10 млрд людей будет жить на Земле к 2050 году, - ООН

18 июня, 2019, 09:08

К 2050 году на Земле будет жить около 9,7 млрд человек

Об этом говорится в докладе ООН.

"Однако общий темп роста будет продолжать падать, и все больше стран будут вынуждены приспосабливаться к последствиям старения населения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Индия покажет высокий прирост населения в период до 2050 года, обогнав Китай как самая густонаселенная страна мира, до 2027 года.

К 2050 году каждый шестой человек будет старше 65 лет по сравнению с нынешним показателем 1 к 11. В некоторых регионах доля пожилых людей удвоится в следующие 30 лет, включая Северную Африку, Азию и Латинскую Америку.

К 2050 году четверть населения Европы и Северной Америки может быть старше 65 лет.

Ожидается, что более высокая доля и количество пожилых людей в ближайшие десятилетия будут оказывать повышенное финансовое давление на страны в связи с более высокой стоимостью систем здравоохранения, пенсий и социальной защиты.