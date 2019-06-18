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Espreso.tvОбществоПервой в Восточной Европе. Украина перешла на новые стандарты лечения ВИЧ

Первой в Восточной Европе. Украина перешла на новые стандарты лечения ВИЧ

Украина первой среди стран Восточной Европы и Центральной Азии перешла на новые стандарты лечения ВИЧ-инфекции

Об этом написала в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Украина первой среди стран Восточной Европы и Центральной Азии перешла на новые стандарты лечения ВИЧ-инфекции. Они разработаны по новейшим рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Теперь каждый ВИЧ-инфицированный человек имеет право на пожизненное бесплатное лечение независимо от количества вируса в крови. Благодаря внедрению нового клинического протокола лечение инфекции станет не только эффективным, удобным, но и экономически доступным", - написала Супрун.

Она сообщила, что приказ, утверждающий новый протокол, опубликованный по странице Министерства здравоохранения.

Она подчеркнула, что благодаря экономичности и доступности этой модели лечения государство сможет лечить значительно большее количество пациентов.

По ее словам, будет введен подход общественного здоровья, то есть медицинские услуги по выявлению, профилактике и лечению будут предоставляться комплексно, подходы будут упрощены и стандартизированы, доступ украинцев к качественным медицинским услугам улучшится.

 

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