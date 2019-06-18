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Espreso.tvОбществоПассажиры разблокировали вход в терминал F в "Борисполе"

Пассажиры разблокировали вход в терминал F в "Борисполе"

Пассажиры самолета рейса YE1215 сообщением Киев - Батуми разблокировали вход в терминал F в "Борисполе"

Об этом сообщает Радио Свобода.

Пассажиры протестовали из-за отсрочки рейса, который должен был улететь в 8:30 по Киеву. Примерно в 22:00 объявили о начале регистрации на рейс.

Напомним, что в начале июня Государственная авиаслужба временно запретила YanAir выполнять рейсы из-за проблемы безопасности. В компании утверждали, что устранили нарушения.

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