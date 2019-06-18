Пассажиры разблокировали вход в терминал F в "Борисполе"

18 июня, 2019, 22:32

Пассажиры самолета рейса YE1215 сообщением Киев - Батуми разблокировали вход в терминал F в "Борисполе"

Об этом сообщает Радио Свобода.

Пассажиры протестовали из-за отсрочки рейса, который должен был улететь в 8:30 по Киеву. Примерно в 22:00 объявили о начале регистрации на рейс.

Напомним, что в начале июня Государственная авиаслужба временно запретила YanAir выполнять рейсы из-за проблемы безопасности. В компании утверждали, что устранили нарушения.