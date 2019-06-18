Оккупанты в Крыму привели в боевую готовность силы противовоздушной обороны и авиации

18 июня, 2019, 11:19

Силы ВВС и ПВО, которые находятся в оккупированном Крыму, приведены в боевую готовность для учений по отражению ракетных ударов

Об этом сообщил начальник пресс-службы ПВО России полковник Вадим Астафьев, передает издание "Крим.Реалии".

"Впервые соединения ПВО, дислоцированные в Ростовской области и в Крыму, проведут компьютерные учения по отражению ракетных ударов. Для выполнения практических действий в розыгрыше тактических эпизодов будет привлечено более 100 самолетов и вертолетов объединения ВВС и ПВО", - говорится в сообщении.

По его словам, руководство учениями оценит "боевую готовность сил ВВС и ПВО, дислоцированных в Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму".