Обострение на фронте: 34 обстрела, травмирован боец ООС, ранены трое оккупантов

18 июня, 2019, 07:47

В понедельник, 17 июня, российские наемники на Донбассе 34 раза обстреляли позиции украинской армии, в том числе с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 мм и 82 мм

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли позиции Объединенных сил возле Широкино из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, окрестности Лебединского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, укрепление вблизи Талаковки - с автоматических гранатометов и стрелкового оружия, неподалеку Пищевика - из крупнокалиберных пулеметов, в районе Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, под Павлополем - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в районе Новоселовки Второй - из автоматических гранатометов, возле поселка Пески - из минометов калибров 120 мм и 82 мм, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета, в районе Авдеевки - из 120-мм минометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия, у Марьинки - с 82-мм миномета, вблизи Опытного - из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы обстреляли украинские позиции возле Южного из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в окрестностях Крымского - с 82-мм миномета, в Попасной применили 82-мм миномет и станковый противотанковый гранатомет, возле Луганского -120 мм миномет, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, вблизи Шумов - стрелковое оружие, неподалеку Новотошковского - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулемет и стрелковое оружие, под Новоалександровкой - 120-мм миномет, вооружение БМП и станковый противотанковый гранатомет, в районе Золотого-4 - миномет калибра 82 мм, ручной противотанковый гранатомет и крупнокалиберный пулемет.

17 июня в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевое травмирования. На каждый обстрел Объединенные силы ответили из вооружения, не запрещенного Минскими договоренностями. По данным разведки 17 июня три оккупанта получили ранения.

С начала суток 18 июня захватчики обстреляли позиции Объединенных сил один раз - в районе ответственности оперативно-тактического группировки "СЕВЕР" возле Луганского боевики применили автоматический гранатомет и крупнокалиберный пулемет. Потерь среди украинских военнослужащих вследствие этого обстрела не зафиксировано.