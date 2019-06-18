//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОбострение на фронте: 34 обстрела, травмирован боец ООС, ранены трое оккупантов

Обострение на фронте: 34 обстрела, травмирован боец ООС, ранены трое оккупантов

В понедельник, 17 июня, российские наемники на Донбассе 34 раза обстреляли позиции украинской армии, в том числе с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 мм и 82 мм

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли позиции Объединенных сил возле Широкино из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, окрестности Лебединского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, укрепление вблизи Талаковки - с автоматических гранатометов и стрелкового оружия, неподалеку Пищевика - из крупнокалиберных пулеметов, в районе Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, под Павлополем - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в районе Новоселовки Второй - из автоматических гранатометов, возле поселка Пески - из минометов калибров 120 мм и 82 мм, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета, в районе Авдеевки - из 120-мм минометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия, у Марьинки - с 82-мм миномета, вблизи Опытного - из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы обстреляли украинские позиции возле Южного из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в окрестностях Крымского - с 82-мм миномета, в Попасной применили 82-мм миномет и станковый противотанковый гранатомет, возле Луганского -120 мм миномет, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, вблизи Шумов - стрелковое оружие, неподалеку Новотошковского - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулемет и стрелковое оружие, под Новоалександровкой - 120-мм миномет, вооружение БМП и станковый противотанковый гранатомет, в районе Золотого-4 - миномет калибра 82 мм, ручной противотанковый гранатомет и крупнокалиберный пулемет.

17 июня в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевое травмирования. На каждый обстрел Объединенные силы ответили из вооружения, не запрещенного Минскими договоренностями. По данным разведки 17 июня три оккупанта получили ранения.

С начала суток 18 июня захватчики обстреляли позиции Объединенных сил один раз - в районе ответственности оперативно-тактического группировки "СЕВЕР" возле Луганского боевики применили автоматический гранатомет и крупнокалиберный пулемет. Потерь среди украинских военнослужащих вследствие этого обстрела не зафиксировано.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 июня, 2019 вторник

17 июня, 2019 понедельник

больше новостей

18 июня, 2019 вторник

17 июня, 2019 понедельник

16 июня, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать