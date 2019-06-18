//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНе более двух каденций подряд. Вакарчук готовит для депутатов ограничения

Не более двух каденций подряд. Вакарчук готовит для депутатов ограничения

Партия Святослава Вакарчука "Голос" предлагает ограничить депутатские полномочия до двух полных каденций подряд

Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Не более двух каденций подряд - таков ответ "Голоса" на сегодняшний беспредел старых политиков. Пришло время отправить их на политическую пенсию и предоставить право голоса молодым специалистам", - сказал Вакарчук.

По его мнению "более десяти лет подряд в парламенте нечего делать".

"Те, кто хотят менять страну - после депутатской каденции могут идти в исполнительную власть или местную", - добавил Вакарчук.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 июня, 2019 вторник

больше новостей

18 июня, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать