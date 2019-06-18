Не более двух каденций подряд. Вакарчук готовит для депутатов ограничения
18 июня, 2019, 17:52
Партия Святослава Вакарчука "Голос" предлагает ограничить депутатские полномочия до двух полных каденций подряд
Об этом сообщает пресс-служба партии.
"Не более двух каденций подряд - таков ответ "Голоса" на сегодняшний беспредел старых политиков. Пришло время отправить их на политическую пенсию и предоставить право голоса молодым специалистам", - сказал Вакарчук.
По его мнению "более десяти лет подряд в парламенте нечего делать".
"Те, кто хотят менять страну - после депутатской каденции могут идти в исполнительную власть или местную", - добавил Вакарчук.
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