//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирНАТО шесть раз за неделю сопровождало российские самолеты над Балтикой

НАТО шесть раз за неделю сопровождало российские самолеты над Балтикой

Истребители НАТО на прошлой неделе шесть раз поднимались в воздух для сопровождения российских военных самолетов, которые летели над Балтикой

Об этом сообщается на сайте Минобороны Литвы.

"10-16 июня истребители воздушной полиции НАТО в странах Балтии шесть раз идентифицировали и сопровождали военные самолеты Российской Федерации (РФ) в международном воздушном пространстве над Балтийским морем", - говорится в сообщении.

Истребители НАТО сопровождали истребители Су-24, Су-35, транспортники Ан-24 и Ан-26, самолет-разведчик Ил-20, которые летели между материковой частью России и Калининградской областью. Одни самолеты летели с включенными транспондерами, планам полетов, поддерживали связь с Региональным центром управления полетами, другие летели с выключенными транспондерами, без планов полетов и не поддерживали связь с центром управления полетами.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 июня, 2019 вторник

больше новостей

18 июня, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать