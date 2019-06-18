НАТО шесть раз за неделю сопровождало российские самолеты над Балтикой

18 июня, 2019, 20:25

Истребители НАТО на прошлой неделе шесть раз поднимались в воздух для сопровождения российских военных самолетов, которые летели над Балтикой

Об этом сообщается на сайте Минобороны Литвы.

"10-16 июня истребители воздушной полиции НАТО в странах Балтии шесть раз идентифицировали и сопровождали военные самолеты Российской Федерации (РФ) в международном воздушном пространстве над Балтийским морем", - говорится в сообщении.

Истребители НАТО сопровождали истребители Су-24, Су-35, транспортники Ан-24 и Ан-26, самолет-разведчик Ил-20, которые летели между материковой частью России и Калининградской областью. Одни самолеты летели с включенными транспондерами, планам полетов, поддерживали связь с Региональным центром управления полетами, другие летели с выключенными транспондерами, без планов полетов и не поддерживали связь с центром управления полетами.