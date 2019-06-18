НАТО шесть раз за неделю сопровождало российские самолеты над Балтикой
Об этом сообщается на сайте Минобороны Литвы.
"10-16 июня истребители воздушной полиции НАТО в странах Балтии шесть раз идентифицировали и сопровождали военные самолеты Российской Федерации (РФ) в международном воздушном пространстве над Балтийским морем", - говорится в сообщении.
Истребители НАТО сопровождали истребители Су-24, Су-35, транспортники Ан-24 и Ан-26, самолет-разведчик Ил-20, которые летели между материковой частью России и Калининградской областью. Одни самолеты летели с включенными транспондерами, планам полетов, поддерживали связь с Региональным центром управления полетами, другие летели с выключенными транспондерами, без планов полетов и не поддерживали связь с центром управления полетами.
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