На Тернопольщине мастерицы создают вышиванку для политзаключенного Балуха

18 июня, 2019, 11:04

В Борщевском областном коммунальном краеведческом музее начала работать живая мастерская по вышиванию рубашки для украинского политзаключенного, крымчанина Владимира Балуха

Об этом сообщает пресс-служба Тернопольской ОГА.

Отмечается, что инициатором проекта выступила ОО "Гильдия народных умельцев "Перлина", которая сотрудничает с музеем. Каждый член "Гильдии" присоединился материально к созданию вышиванки.

Также сообщается, что будут отшивать узоры с борщевской древней рубашки 1930-х годов из коллекции музея. Эта рубашка принадлежала активисту, патриоту, уроженцу с. Сапогив - Степану Фещуку.

26 июня рубашку перевезут в Киев, чтобы передать ее волонтерам, которые перешлют ее семье заключенного.