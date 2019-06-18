На Тернопольщине мастерицы создают вышиванку для политзаключенного Балуха
18 июня, 2019, 11:04
В Борщевском областном коммунальном краеведческом музее начала работать живая мастерская по вышиванию рубашки для украинского политзаключенного, крымчанина Владимира Балуха
Об этом сообщает пресс-служба Тернопольской ОГА.
Отмечается, что инициатором проекта выступила ОО "Гильдия народных умельцев "Перлина", которая сотрудничает с музеем. Каждый член "Гильдии" присоединился материально к созданию вышиванки.
Также сообщается, что будут отшивать узоры с борщевской древней рубашки 1930-х годов из коллекции музея. Эта рубашка принадлежала активисту, патриоту, уроженцу с. Сапогив - Степану Фещуку.
26 июня рубашку перевезут в Киев, чтобы передать ее волонтерам, которые перешлют ее семье заключенного.
- Владимира Балуха задержала ФСБ утром 8 декабря 2016 г. после того, как он вывесил над своим домом в Крыму флаг Украины и "переименовал" свою улицу в улицу Героев Небесной Сотни.
- Балуха осудили на 3 года и 7 месяцев лишения свободы якобы за хранение боеприпасов на чердаке. Оккупационный суд принял еще один приговор Балуху - на 5 лет колонии.
- В марте 2019 г. политзаключенного перевели из СИЗО в Твери в колонию.
- 25 апреля 2019 г. подконтрольный РФ "Верховный суд" Крыма продлил срок пребывания в колонии Балуха .
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