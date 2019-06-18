На сайт Нацбанка осуществили мощную DDoS-атаку

18 июня, 2019, 17:08

Из-за DDoS-атаки сайт Национального банка Украины работает в ограниченном режиме

Соответствующая информация обнародована на странице НБУ в Facebook.

"Национальный банк сегодня находился под внешней DDoS-атакой. Поэтому официальный сайт Национального банка временно работает в ограниченном режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что критически важная электронная инфраструктура Национального банка работает в обычном режиме. В том числе - система электронных платежей, которой пользуются банки, электронная почта и внутренняя компьютерная сеть НБУ.

В связи с ограниченным функционированием сайта официальный курс гривны был обнародован на официальной странице НБУ в Facebook.

Так, курс гривны на 19 июня 2019 года рассчитан на уровне 26,388427 за доллар США.

Сообщается, что в настоящее время продолжается работа по восстановлению надлежащей работы сайта Национального банка. После его восстановления данные по расчету официального курса будут также размещены на главной странице сайта вместе с информацией об официальном курсе гривны к другим валютам.