На Марс упал метеорит, ученые нашли свежий кратер
18 июня, 2019, 21:15
Спутник межпланетной станции NASA "Mars Reconnaissance Orbiter" сфотографировал кратер, образовавшийся после недавнего столкновения метеорита с Марсом
Об этом сообщает Gizmodo, передает Укринформ.
Используя камеру с высоким разрешением (HiRISE), космический аппарат сфотографировал новый кратер 17 апреля 2019 года на высоте 255 километров.
"Кратер расположен в регионе Долины Маринера вблизи экватора, он сформировался в период между сентябрем 2016 и февралем 2019 года. Мы не можем отслеживать всю поверхность Марса с более короткими интервалами, следовательно, существует неопределенность относительно того, когда он сформировался ", - говорится в сообщении.
Читайте также
-
18 июня, 2019 Виталий Портников: Не все войны заканчиваются
-
-
13 июня, 2019 Воля народа
-
-
Читайте также
-
-
13 июня, 2019 Воля народа
-