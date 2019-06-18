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Espreso.tvМирНа Марс упал метеорит, ученые нашли свежий кратер

На Марс упал метеорит, ученые нашли свежий кратер

Спутник межпланетной станции NASA "Mars Reconnaissance Orbiter" сфотографировал кратер, образовавшийся после недавнего столкновения метеорита с Марсом

Об этом сообщает Gizmodo, передает Укринформ.

Используя камеру с высоким разрешением (HiRISE), космический аппарат сфотографировал новый кратер 17 апреля 2019 года на высоте 255 километров.

"Кратер расположен в регионе Долины Маринера вблизи экватора, он сформировался в период между сентябрем 2016 и февралем 2019 года. Мы не можем отслеживать всю поверхность Марса с более короткими интервалами, следовательно, существует неопределенность относительно того, когда он сформировался ", - говорится в сообщении.

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