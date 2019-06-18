На Херсонщине водитель не справился с управлением и влетел в канал: погибли 2 детей и 1 взрослый
18 июня, 2019, 08:23
Инцидент произошел вблизи с. Магдалиновка Чаплинского района
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
17 июня спасателям сообщили об исчезновении трех человек, вблизи с. Магдалиновка.
При поиске выяснилось, что 16 июня водитель легкового автомобиля, двигаясь по автодороге, не справился с управлением и съехал в Перекопский канал.
В результате ДТП погибли 3 человека, человек (1984 г.р.) и 2 ребенка (2002 г.р. и 2014 г.р.). Тела всех погибших подняли из воды.
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