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Espreso.tvОбществоНа Херсонщине водитель не справился с управлением и влетел в канал: погибли 2 детей и 1 взрослый

На Херсонщине водитель не справился с управлением и влетел в канал: погибли 2 детей и 1 взрослый

Инцидент произошел вблизи с. Магдалиновка Чаплинского района

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

17 июня спасателям сообщили об исчезновении трех человек, вблизи с. Магдалиновка.

При поиске выяснилось, что 16 июня водитель легкового автомобиля, двигаясь по автодороге, не справился с управлением и съехал в Перекопский канал.

В результате ДТП погибли 3 человека, человек (1984 г.р.) и 2 ребенка (2002 г.р. и 2014 г.р.). Тела всех погибших подняли из воды.

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