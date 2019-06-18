Меньше взяток, больше доверия - Супрун о результатах медреформы за три года

18 июня, 2019, 12:25

В Министерстве здравоохранения изучают, как изменилось отношение граждан к трансформации медицинской системы

Об этом на своей странице в Facebook написала руководительница Министерства здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, согласно ряду социологических исследований, по итогам трех лет медицинской реформы большинство украинцев довольны своим семейным врачом.

"Еще в октябре 2016 г. лишь 55% граждан знали своих семейных врачей, в марте 2019 этот показатель уже на уровне 81%. А 70% людей, которые избрали своего врача, довольны. В то же время уровень недовольства снизился вдвое с осени прошлого года и сейчас находится в пределах однозначных чисел", - наводит данные Супрун.

Также растет доверие к программе "Доступные лекарства".

Около 8 млн украинцев регулярно пользуются программой: получают лекарства в аптеках, а НСЗУ компенсирует расходы для аптек.

"Первые опросы свидетельствовали, что более 90% украинцев одобряют новую программу. Она гарантирует лекарства бесплатно или с небольшой доплатой. За последние 5 месяцев видим существенное повышение уровня удовлетворения качеством лекарств - от 50% до 66%. Сегодня большинство пациентов довольны главными компонентами программы и уверены в ее успешности", - свидетельствуют результаты опросов.

При этом недоверие к лекарств и вакцин превратилась в поддержку государственных программ.

"Украина уже пятый год закупает лекарства, вакцины и медизделия через международные организации. Благодаря прозрачным тендерам, которые делают невозможным коррупционные схемы, государство смогло сэкономить миллионы долларов и закупить дополнительные лекарства", - утверждает руководительница МОЗ.

"И впервые нам удалось достичь 100% обеспечения вакцинами по календарю прививок, стентами для пациентов с острым инфарктом в экстренных случаях, детской онкологии", - добавила она.

Также примечательно, что украинцы теперь значительно реже дают взятки врачам.

"После запуска кампании "Врач для каждой семьи" в октябре 2018 г. и реализации принципа "деньги следуют за пациентом" этот показатель снизился до 7%. Сегодня количество взяток по результатам опросов - на уровне 9%", - приводит данные Супрун, указывая, что еще в октябре 2016 один из четырех пациентов признавался, что давал взятки врачу.

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