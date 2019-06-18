Максим Бурбак зарегистрировал законопроект по защите прав трудовых мигрантов

18 июня, 2019, 13:26

Руководитель фракции "Народный фронт", депутат-мажоритарщик от 204-го избирательного круга Максим Бурбак зарегистрировал законопроект, который будет отстаивать интересы украинских трудовых мигрантов за рубежом

Об этом он сегодня объявил во время Согласительного совета, пишет пресс-служба партии.

"Зарегистрировал законопроект по защите трудовых мигрантов. Это важнейший проект, разработанный по просьбе наших соотечественников, работающих сейчас за рубежом", - отметил автор законопроекта.

Законопроект вносит четкие конкретные изменения в рамочный Закон "О внешней трудовой миграции" (относительно задач органов власти; по пенсионному обеспечению и налогообложению), а также в Закон "Об образовании". В законопроекте четко выписаны обязанности государства по практической защите украинских мигрантов. Прежде всего речь идет о школах, созданных украинскими общинами в Испании, Италии, Португалии, в других странах.

"Мы четко выписываем обязанности государства по практической защите украинских трудовых мигрантов. Потому что сейчас права иностранцев в Украине местами защищены лучше, чем права украинцев на заработках. Мы должны защитить их права", - подчеркнул Максим Бурбак.

Целью законопроекта является совершенствование защиты прав внешних трудовых мигрантов. В частности, полномочий и ответственности органов власти, конкретных обязанностей государства по защите трудовых мигрантов.

Сегодня Конституция и законодательство теоретически гарантируют украинцам определенные права независимо от места проживания. Однако за рубежом реализация этих прав гражданами существенно затруднена - в первую очередь из-за пробелов в законодательстве.

Перед написанием законопроекта Максим Бурбак провел ряд встреч с общинами украинских трудовых мигрантов в Испании, Италии и Соединенных Штатах. По результатам встреч вместе с экспертами были сформулированы первоочередные законодательные новации.