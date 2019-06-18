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Espreso.tvОбществоКурт Волкер и журналистка "Голоса Америки" поженились и устроили фотосессию с видом на Белый дом

Курт Волкер и журналистка "Голоса Америки" поженились и устроили фотосессию с видом на Белый дом

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер женился на грузинской журналистке "Голоса Америки" Ие Меурмишвили

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Ия Меурмишвили.

"Все было прекрасно - погода, люди, атмосфера, музыка. Это была идеальная вечеринка", - отметила журналистка.

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Пара познакомилась в 2015 году, когда Меурмишвили брала у Волкера интервью.

Свадьба состоялась в Вашингтоне в историческом пятизвездочном отеле The Hay - Adams.

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Среди гостей церемонии присутствовал посол Украины в США Валерий Чалый.

Ия Меурмишвили работает на "Voice of America" с 2009 года и является одним из редакторов программы "Вашингтон сегодня".

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Молодожены устроили фотосессию на балконе с видом на Белый дом. Меурмишвили для такого важного события выбрала длинное платье с декольте малинового оттенка, а Волкер - синий костюм и галстук в тон к наряду невесты.

Для 54-летнего Курта Волкера это второй брак. С первой женой Карен он воспитывает двоих детей - сына Маттиаса и дочь Соню.

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