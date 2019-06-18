Климкин: для России украинские моряки - рычаг для достижения своих целей

18 июня, 2019, 20:58

Министр иностранных дел Украины считает, что для России украинские моряки - разменная монета, поэтому их не освобождают

Об этом он сказал в комментарии Крым.Реалии.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Россия использует захваченных в Керченском проливе украинских моряков для достижения своих целей на международной арене, в том числе, в международных спорах с Украиной.

"Но, понимаете, почему Россия отказывается выполнять (решение международного трибунала по морскому праву, - ред.) - мы ей перебили игру. То есть Россия хотела ребят использовать как разменную монету. Сейчас использовать их как рычаг. Просто их на что-то обменять", - заявил Климкин.

Министр напомнил, что есть четкое решение международного суда, по которому Россия должна освободить украинских моряков. Он надеется, что при широкой международной поддержки украинских моряков удастся вернуть из российского заключения домой.

Международный трибунал по морскому праву на заседании в Гамбурге в деле захваченных Россией украинских моряков 25 мая обязал Россию немедленно освободить военные корабли и вернуть их под контроль Украины.