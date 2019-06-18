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Espreso.tvОбществоГройсман предлагает наполовину сократить областные и районные администрации

Гройсман предлагает наполовину сократить областные и районные администрации

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает уже с 1 января 2020 сократить на 50% облгосадминистрации и райгосадминистрации

Об этом он сказал во время XV Украинского муниципального форума передает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"Знаю, что это долгожданное решение. Это позволит тем районам, где уже функционируют полноценные общины, жить по новым стандартам ", - пояснил Гройсман.

По его словам, до 1 января 2021 нужно, чтобы районные центры и города районного значения получили статус объединенных территориальных общин.

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