ЕС отложил переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании

18 июня, 2019, 20:45

Европейский Союз перенес на октябрь начало переговоров о вступлении с Северной Македонией и Албанией

Об этом говорится в выводах по итогам заседания Совета ЕС, прошедшего в этот вторник, сообщает Укринформ.

"Учитывая временные ограничения и важность этого вопроса, Совет ЕС вернется к нему, чтобы принять четкое и детальное решение как можно скорее и не позднее октября 2019", - говорится в выводах.

Это решение по Северной Македонии и Албании было официально принято на министерском уровне.

Вопрос о начале переговоров с Албанией и Северной Македонией должен был войти в повестку дня саммита ЕС 20-21 июня. В прошлом году этот вопрос отложили до устранения замечаний относительно процесса реформ в обеих странах. Еврокомиссия в мае рекомендовала начать переговоры, учитывая, что Северная Македония и Албания выполнили все требования для этого.

После начала переговоров процесс продлится несколько лет, и даже тогда членство не будет гарантированным.