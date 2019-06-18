ЕС отложил переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании
Об этом говорится в выводах по итогам заседания Совета ЕС, прошедшего в этот вторник, сообщает Укринформ.
"Учитывая временные ограничения и важность этого вопроса, Совет ЕС вернется к нему, чтобы принять четкое и детальное решение как можно скорее и не позднее октября 2019", - говорится в выводах.
Это решение по Северной Македонии и Албании было официально принято на министерском уровне.
Вопрос о начале переговоров с Албанией и Северной Македонией должен был войти в повестку дня саммита ЕС 20-21 июня. В прошлом году этот вопрос отложили до устранения замечаний относительно процесса реформ в обеих странах. Еврокомиссия в мае рекомендовала начать переговоры, учитывая, что Северная Македония и Албания выполнили все требования для этого.
После начала переговоров процесс продлится несколько лет, и даже тогда членство не будет гарантированным.
- Ранее президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что не все члены ЕС готовы начать переговоры о вступлении с Северной Македонией и Албанией - Франция и Нидерланды возглавляют в ЕС оппозицию по расширению блока.
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