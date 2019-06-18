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Espreso.tvОбществоБоевики на Донбассе часами не выпускают людей из ОРДЛО

Боевики на Донбассе часами не выпускают людей из ОРДЛО

Пророссийские боевики на Донбассе создают препятствия для пересечения линии разграничения

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Такие действия создают так называемое "порывистое" движение, когда боевики часами накапливают перед своими блок-постами большое количество людей и транспортных средств, а затем одновременно выпускают их в серую зону большими группами", - говорится в сообщении.

Пограничники заявляют, что это особенно опасно "в конце определенного времени работы дорожных коридоров, поскольку значительное количество граждан не успевает даже добраться уже закрытого КПВВ".

"Направляясь через линию разграничения после окончания режима работы контрольных пунктов въезда-выезда, граждане подвергаются опасности во время ночевки в так называемой "серой зоне", поскольку нарушения Минских договоренностей со стороны боевиков не прекращаются и каждую ночь осуществляются обстрелы позиций ВСУ, под которые иногда попадают и дорожные коридоры ", - заявляют пограничники.

 

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