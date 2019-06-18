Благодаря апострофу: Google поймали на краже текстов песен

18 июня, 2019, 15:30

Интернет-ресурс Genius.com специализируется на публикации текстов песен и с помощью нестандартных апострофов и цифровой криминалистики доказал, что поисковик Google копировал его материалы без разрешения

Об этом сообщает Платформа.

Genius - один из крупнейших и самых известных архивов текстов песен, что также содержит факты о композиции и созданные пользователями разъяснения отдельных фраз. На публикацию текстов Genius имеет лицензии от правообладателей. Ежегодно на рекламе сайт зарабатывает десятки миллионов долларов.

Впервые Genius обвинил Google в незаконном распространении текстов песен, которые отражаются в ответ на поисковые запросы в информационных блоках, еще в 2017 году.

Это привело к падению трафика на самом Genius: пользователи не кликают на ссылку ниже, поскольку сразу видят весь текст песни на Google.

Тогда Google не отреагировал на обвинения, поэтому Genius начал делать небольшие изменения в текстах некоторых песен. Ресурс чередовал в опубликованных текстах обычные апострофы и апострофы в виде запятой.

В некоторых случаях порядок символов образовывал своеобразные "пасхалки": например, в тексте песни «Not Today» певицы Алессии Кары апострофы были расставлены так, что при переводе их в азбуку Морзе (где апострофы в виде ком - это тире, а обычные - точки) выходил выражение "red-handed" ( "пойман на месте преступления").

Вскоре такие же символы появились и в текстах, которые выдаются в информационных блоках Google.

Интернет-гигант отреагировал на претензии Genius только после публикации сути конфликта на сайте Wall Street Journal, пообещав провести внутреннее расследование и сославшись на "недобросовестных партнеров" (по вине которых вроде как и публиковались тексты).

Появление информационных блоков, которые отражаются вверху выдачи поисковых результатов, привело к тому, что в 35% случаев пользователи компьютеров и в 62% пользователи мобильных устройств не переходят по ссылкам: нужную информацию они сразу получают на сайте поисковика.