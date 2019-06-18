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Espreso.tvОбществоАвария на Дунае: в полиции Будапешта заявили, что украинский капитан был трезв

Авария на Дунае: в полиции Будапешта заявили, что украинский капитан был трезв

Украинский капитан круизного судна Viking Sigyn во время аварии на реке Дунай в Будапеште был трезвым

Об этом сообщает Reuters, передает Новое время.

"Мы начали расследование, как только сошли на борт [Viking Sigyn]. В первую очередь мы взяли образцы у капитана. Он не употреблял алкоголь и не употреблял наркотики", - заявил представитель полиции Будапешта.

Полиция сейчас устанавливает, не был ли капитан слишком усталым, чтобы управлять судном.

  • Прогулочный катер "Русалка" затонул вечером 29 мая в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии. В него врезался большой круизный теплоход Viking Sigyn.
  • На борту лодки находились 35 человек - 33 корейских туриста и двое членов экипажа. Семь человек погибли, еще семь удалось спасти, 21 человек считались пропавшими без вести.
  • Венгерская полиция задержала гражданина Украины, капитана большого речного теплохода. Позже суд Буды в Будапеште арестовал его на месяц.
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