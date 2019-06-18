Авария на Дунае: в полиции Будапешта заявили, что украинский капитан был трезв

18 июня, 2019, 18:47

Украинский капитан круизного судна Viking Sigyn во время аварии на реке Дунай в Будапеште был трезвым

Об этом сообщает Reuters, передает Новое время.

"Мы начали расследование, как только сошли на борт [Viking Sigyn]. В первую очередь мы взяли образцы у капитана. Он не употреблял алкоголь и не употреблял наркотики", - заявил представитель полиции Будапешта.

Полиция сейчас устанавливает, не был ли капитан слишком усталым, чтобы управлять судном.