ВСУ будут думать, как пройти Керченский пролив, чтобы снова не было военнопленных, - Хомчак

17 июня, 2019, 17:27

ВСУ будут думать, как пройти через пролив, чтобы не поставить под угрозу корабли и моряков

Об этом заявил глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, говорится в материале "Донбас.Реалии" .

Украина не будет повторять попытки пройти через Керченский пролив таким же образом, как в 2018-м, когда Россия захватила украинских моряков и корабли.

"Военные попытки повторять, точно так же, как уже было - мы не собираемся. Но будем думать, как это делать, чтобы не было таких последствий (захват моряков, - ред.)", - сказал он.

При этом Хомчак подчеркнул, что речь идет о военных кораблях, а торговые суда под флагом Украины и других стран не прекращали проходить через пролив.