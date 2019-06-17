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Espreso.tvОбществоВСУ будут думать, как пройти Керченский пролив, чтобы снова не было военнопленных, - Хомчак

ВСУ будут думать, как пройти Керченский пролив, чтобы снова не было военнопленных, - Хомчак

ВСУ будут думать, как пройти через пролив, чтобы не поставить под угрозу корабли и моряков

Об этом заявил глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, говорится в материале "Донбас.Реалии" .

Украина не будет повторять попытки пройти через Керченский пролив таким же образом, как в 2018-м, когда Россия захватила украинских моряков и корабли.

"Военные попытки повторять, точно так же, как уже было - мы не собираемся. Но будем думать, как это делать, чтобы не было таких последствий (захват моряков, - ред.)", - сказал он.

При этом Хомчак подчеркнул, что речь идет о военных кораблях, а торговые суда под флагом Украины и других стран не прекращали проходить через пролив.

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