ВСУ будут думать, как пройти Керченский пролив, чтобы снова не было военнопленных, - Хомчак
17 июня, 2019, 17:27
ВСУ будут думать, как пройти через пролив, чтобы не поставить под угрозу корабли и моряков
Об этом заявил глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, говорится в материале "Донбас.Реалии" .
Украина не будет повторять попытки пройти через Керченский пролив таким же образом, как в 2018-м, когда Россия захватила украинских моряков и корабли.
"Военные попытки повторять, точно так же, как уже было - мы не собираемся. Но будем думать, как это делать, чтобы не было таких последствий (захват моряков, - ред.)", - сказал он.
При этом Хомчак подчеркнул, что речь идет о военных кораблях, а торговые суда под флагом Украины и других стран не прекращали проходить через пролив.
Читайте также
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
Читайте также
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-