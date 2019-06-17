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Espreso.tvОбществоЗеленский встретился с Макроном. Фотофакт

Зеленский встретился с Макроном. Фотофакт


фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эмануэлем Макроном

Об этом сообщает Reuters.

Фото: Reuters

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