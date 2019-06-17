Возле Турции затонула лодка с мигрантами
17 июня, 2019, 12:22
На лодке находилось 40 незаконных мигрантов, 31 спасены, еще 9 человек ищут
Об этом говорится в сообщении Береговой охраны Турции.
На юго-западе Турции, недалеко от города Бодрум, затонула лодка с мигрантами.
Затопленную лодку, перевозившую незаконных мигрантов, обнаружили 17 июня 2019 в 07.20.
"31 нелегального мигранта в результате поисково-спасательной операции спасли", - отмечается в сообщении.
На место крушения направлено два дополнительных корабля Береговой охраны, команду водолазов и вертолет.
По словам самих мигрантов, на лодке было около 40 человек. Продолжается операция по поиску и спасению еще около 9 человек.
Лодка с нелегалами затонул в районе, где глубина достигает 35 метров.
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