Украинцев призывают позаботиться о воде для бездомных животных
Об этом руководительница МЗ Ульяна Супрун написала в Facebook.
"Достаточно просто освободить обычную посуду (желательно такую, чтобы не нагревалась на солнце) или обычное ведро, поставить их в тени и регулярно наполнять чистой водой. Не забывайте также и о птичках - оставьте для них небольшой резервуар с водой на подоконнике или балконе", - говорится в сообщении.
Начальные симптомы обезвоживания у животных чаще всего проявляются в виде вялости, потери аппетита, сухости во рту, потери эластичности кожи, "затоплены" глаза и уменьшенной подвижности.
Позаботьтесь также и о своих домашних любимцах: не выпускайте их на улицу в пиковый период жары, лучше оставляйте их дома в прохладном помещении. Высокие температуры могут вызвать не только обезвоживание, но и тепловой стресс и физические травмы, в том числе повреждения мозга.
Кроме того, не оставляйте животных в припаркованном автомобиле. Даже в течение короткого периода времени, когда окна слегка приоткрыты. В жару риски получить тепловой удар очень высокие, даже если автомобиль находится в тени.
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