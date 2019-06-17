Украинцев призывают позаботиться о воде для бездомных животных

17 июня, 2019, 21:21

Активисты запустили флешмоб #водутваринам с призывом к общепиту, магазинам, заправкам, офисам и каждому лично - позаботиться о воде для бездомных животных

Об этом руководительница МЗ Ульяна Супрун написала в Facebook.

"Достаточно просто освободить обычную посуду (желательно такую, чтобы не нагревалась на солнце) или обычное ведро, поставить их в тени и регулярно наполнять чистой водой. Не забывайте также и о птичках - оставьте для них небольшой резервуар с водой на подоконнике или балконе", - говорится в сообщении.

Начальные симптомы обезвоживания у животных чаще всего проявляются в виде вялости, потери аппетита, сухости во рту, потери эластичности кожи, "затоплены" глаза и уменьшенной подвижности.

Позаботьтесь также и о своих домашних любимцах: не выпускайте их на улицу в пиковый период жары, лучше оставляйте их дома в прохладном помещении. Высокие температуры могут вызвать не только обезвоживание, но и тепловой стресс и физические травмы, в том числе повреждения мозга.

Кроме того, не оставляйте животных в припаркованном автомобиле. Даже в течение короткого периода времени, когда окна слегка приоткрыты. В жару риски получить тепловой удар очень высокие, даже если автомобиль находится в тени.