В зале суда умер экс-президент Египта Мурси, - СМИ
17 июня, 2019, 20:53
Умер экс-президент Египта и бывший лидер исламистской организации "Братья-мусульмане" Мохаммед Мурси
Об этом сообщает египетское государственное телевидение, передает BBC .
Отмечается, что 67-летний Мурси умер в зале суда, где его судили по делу о шпионаже.
Мурси также обвиняли в связях с палестинской радикальной группировкой ХАМАС и ливанской Хизбаллой.
Мурси - первый президент в истории Египта, победивший на конкурентных демократических выборах в 2012 году после событий "Арабской весны", в результате которых был свергнут президент Хосни Мубарак.
В июле 2013 года Мурси отстранили от власти военные: к власти пришел Абдул-Фаттах ас-Сиси, который объявил "Братьев-мусульман" террористической организацией. Последние годы Мурси провел под арестом.
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