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Espreso.tvОбществоВ зале суда умер экс-президент Египта Мурси, - СМИ

В зале суда умер экс-президент Египта Мурси, - СМИ

Умер экс-президент Египта и бывший лидер исламистской организации "Братья-мусульмане" Мохаммед Мурси

Об этом сообщает египетское государственное телевидение, передает BBC .

Отмечается, что 67-летний Мурси умер в зале суда, где его судили по делу о шпионаже.

Мурси также обвиняли в связях с палестинской радикальной группировкой ХАМАС и ливанской Хизбаллой.

Мурси - первый президент в истории Египта, победивший на конкурентных демократических выборах в 2012 году после событий "Арабской весны", в результате которых был свергнут президент Хосни Мубарак.

В июле 2013 года Мурси отстранили от власти военные: к власти пришел Абдул-Фаттах ас-Сиси, который объявил "Братьев-мусульман" террористической организацией. Последние годы Мурси провел под арестом.

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