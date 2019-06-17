В Индии врачи вышли на забастовку: требуют защитить их от пациентов

17 июня, 2019, 15:55

Десятки тысяч индийских врачей объявили забастовку в понедельник, 17 июня, требуя большей защиты от насилия со стороны пациентов и их семей

Об этом пишет AFP

Общенациональная забастовка, которая продлится до утра вторника, 18 июня, начался в знак солидарности с врачами в восточном штате Западная Бенгалия после того, как родственники умершего пациента жестоко избили трех врачей.

Индийская медицинская ассоциация призвала власти страны к более суровым наказаниям за нападение на медицинский персонал.

По мнению представителей этой ассоциации, в больницах необходимо увеличить количество камер видеонаблюдения и ограничить доступ посетителей в медучреждение, чтобы врачи смогли себя чувствовать более защищеными.