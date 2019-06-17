В Индии врачи вышли на забастовку: требуют защитить их от пациентов
17 июня, 2019, 15:55
Десятки тысяч индийских врачей объявили забастовку в понедельник, 17 июня, требуя большей защиты от насилия со стороны пациентов и их семей
Об этом пишет AFP
Общенациональная забастовка, которая продлится до утра вторника, 18 июня, начался в знак солидарности с врачами в восточном штате Западная Бенгалия после того, как родственники умершего пациента жестоко избили трех врачей.
Индийская медицинская ассоциация призвала власти страны к более суровым наказаниям за нападение на медицинский персонал.
По мнению представителей этой ассоциации, в больницах необходимо увеличить количество камер видеонаблюдения и ограничить доступ посетителей в медучреждение, чтобы врачи смогли себя чувствовать более защищеными.
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