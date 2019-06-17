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Espreso.tvОбществоВ Ужгороде суд арестовал девушку-водителя Porsche, которая вылетела на встречную полосу

В Ужгороде суд арестовал девушку-водителя Porsche, которая вылетела на встречную полосу

Ужгородский суд взял под стражу сроком на 60 суток без возможности внесения залога Иванну Кострабу - водительницу Porsche Cayenne, подозреваемуюв совершении ДТП на ужгородской набережной

Об этом сообщает местное издание 0312 .

Отмечается, что подозреваемую арестовали без возможности внесения залога.

Суд также учел тяжесть преступления, в котором подозревается лицо, факт управления автомобилем без соответствующего на то права, а также особый общественный резонанс.

Срок определения заканчивается 13 августа 2019.

Также сообщается, что Иванна Костраба трижды провалила экзамен получения водительских прав (об этом стало известно в зале суда).

Напомним, ДТП произошло в субботу, 15 июня, на ужгородской набережной водитель Porsche вылетела на встречную полосу и врезалась в Ford Focus. Его водитель - 32-летний Александр Костюк с многочисленными травмами сейчас в коме в реанимации. Спасателям пришлось разрезать машину, чтобы достать его оттуда.

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