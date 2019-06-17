В Совете ЕС заявили, что непризнание Крыма российским является основным для сотрудничества в Черном море
Об этом говорится в официальном документе, обнародованном на сайте Совета Европейского Союза.
В выводах Совета Европы по привлечению Евросоюза к региональному сотрудничеству в Черном море отмечается, что ЕС остается приверженным к содействию процветанию, стабильности и устойчивости в регионе.
"Совет подчеркивает растущее стратегическое значение Черноморского региона для ЕС и призывает к расширению участия ЕС в региональном сотрудничестве, на базе инициативы Черноморской синергии", - говорится в сообщении.
В документе подчеркивается необходимость привлечения новых возможностей для экономического развития в регионе и за его пределами.
Совет Европы по-прежнему выражает обеспокоенность вызовами безопасности в Черноморском регионе.
"Уважение к международному праву, принципам независимости, суверенитета и территориальной целостности, Конвенции ООН по морскому праву, включая свободу судоходства, а также политические решения ЕС о непризнании незаконной аннексии Крыма являются фундаментальными для регионального сотрудничества в Черноморском регионе", - говорится в заявлении.
Читайте также
-
10 июня, 2019 Выборы в Раду. Такой футбол нам нужен?
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-
-
7 июня, 2019 Партия регионов. Они возвращаются
Читайте также
-
10 июня, 2019 Сериал "Чернобыль" сняли не мы. 7 причин почему
-
10 июня, 2019 Виталий Портников: "новое лицо" по-казахстански
-