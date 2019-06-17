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Espreso.tvОбществоВ Совете ЕС заявили, что непризнание Крыма российским является основным для сотрудничества в Черном море

В Совете ЕС заявили, что непризнание Крыма российским является основным для сотрудничества в Черном море

В Совете Европы отмечают, что сотрудничество в Черноморском регионе возможно лишь при условии соблюдения международного права, принципов независимости, суверенитета и территориальной целостности

Об этом говорится в официальном документе, обнародованном на сайте Совета Европейского Союза.

В выводах Совета Европы по привлечению Евросоюза к региональному сотрудничеству в Черном море отмечается, что ЕС остается приверженным к содействию процветанию, стабильности и устойчивости в регионе.

"Совет подчеркивает растущее стратегическое значение Черноморского региона для ЕС и призывает к расширению участия ЕС в региональном сотрудничестве, на базе инициативы Черноморской синергии", - говорится в сообщении.

В документе подчеркивается необходимость привлечения новых возможностей для экономического развития в регионе и за его пределами.

Совет Европы по-прежнему выражает обеспокоенность вызовами безопасности в Черноморском регионе.

"Уважение к международному праву, принципам независимости, суверенитета и территориальной целостности, Конвенции ООН по морскому праву, включая свободу судоходства, а также политические решения ЕС о непризнании незаконной аннексии Крыма являются фундаментальными для регионального сотрудничества в Черноморском регионе", - говорится в заявлении.

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