В Совете ЕС заявили, что непризнание Крыма российским является основным для сотрудничества в Черном море

17 июня, 2019, 13:29

В Совете Европы отмечают, что сотрудничество в Черноморском регионе возможно лишь при условии соблюдения международного права, принципов независимости, суверенитета и территориальной целостности

Об этом говорится в официальном документе, обнародованном на сайте Совета Европейского Союза.

В выводах Совета Европы по привлечению Евросоюза к региональному сотрудничеству в Черном море отмечается, что ЕС остается приверженным к содействию процветанию, стабильности и устойчивости в регионе.

"Совет подчеркивает растущее стратегическое значение Черноморского региона для ЕС и призывает к расширению участия ЕС в региональном сотрудничестве, на базе инициативы Черноморской синергии", - говорится в сообщении.

В документе подчеркивается необходимость привлечения новых возможностей для экономического развития в регионе и за его пределами.

Совет Европы по-прежнему выражает обеспокоенность вызовами безопасности в Черноморском регионе.

"Уважение к международному праву, принципам независимости, суверенитета и территориальной целостности, Конвенции ООН по морскому праву, включая свободу судоходства, а также политические решения ЕС о непризнании незаконной аннексии Крыма являются фундаментальными для регионального сотрудничества в Черноморском регионе", - говорится в заявлении.