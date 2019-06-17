В Киеве "заминирована" станция метро "Печерская"
17 июня, 2019, 14:22
Станция столичного метрополитена закрыта на вход и выход
Об этом сообщают ВартовиЕспресо.
Днем 17 июня в полицию поступил анонимный звонок о заминировании. На место выехали кинологи и взрывотехники для проверки полученной информации.
Сейчас станция метро "Печерская" закрыта на вход и на выход.
- Ранее утром поступало сообщение о "заминировании" станции метро "Олимпийская". Сейчас станция уже открыта.
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