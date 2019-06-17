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Espreso.tvОбществоВ Киеве "заминирована" станция метро "Печерская"

В Киеве "заминирована" станция метро "Печерская"

Станция столичного метрополитена закрыта на вход и выход

Об этом сообщают ВартовиЕспресо.

Днем 17 июня в полицию поступил анонимный звонок о заминировании. На место выехали кинологи и взрывотехники для проверки полученной информации.

Сейчас станция метро "Печерская" закрыта на вход и на выход.

  • Ранее утром поступало сообщение о "заминировании" станции метро "Олимпийская". Сейчас станция уже открыта.

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