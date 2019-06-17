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Espreso.tvОбществоВ ЕС предупредили о возможности приостановления "безвиза" для некоторых стран

В ЕС предупредили о возможности приостановления "безвиза" для некоторых стран

Еврокомиссар по вопросам миграции Димитрис Аврамопулос объяснил, при каких условиях ЕС может прибегнуть к таким мерам

Об этом он рассказал в интервью газетам группы Funke, передает Deutsche Welle .

Если в ЕС и в дальнейшем будет расти количество просителей убежища из стран, для которых действует безвизовый режим, Брюссель может принять меры противодействия.

По словам Аврамопулоса, меры Брюсселя могут касаться прежде всего стран Западных Балкан и Латинской Америки. "Наше послание государствам, граждане которых имеют право въезжать в ЕС без виз, недвусмысленное: ваша ответственность - защищать эту привилегию", - подчеркнул еврокомиссар.

Вместе с тем он выразил надежду, что таких крайних мер еще можно избежать.

Между тем количество мигрантов, которые хотят получить убежище в ЕС, в общем уменьшилось до уровня 2014 года, то есть до начала миграционного кризиса. В течение первых пяти месяцев 2019-го зафиксировано около 32 400 таких лиц, что на 31 процент меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, рассказал еврокомиссар.

По данным Европейского бюро поддержки миграционных процессов (EASO), в первые четыре месяца текущего года почти каждое четвертое заявление об убежище в ЕС поступало от гражданина одной из стран, заключивших с Евросоюзом соглашения о безвизовом режиме.

К примеру, количество претендентов на получение убежища в ЕС из Венесуэлы выросло по сравнению с аналогичным периодом 2018 на 121 процент, достигнув 14 257 человек, из Колумбии - на 156 процентов (8097 человек), из Албании - на 30 процентов (7138 человек). Впрочем, лишь незначительное число таких просителей может рассчитывать на получение убежища в странах-членах ЕС.

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